Hervé Raimana Lallemant remplace Eugène Sandford à la tête de la DGEN

Un docteur en droit plutôt qu’un docteur en informatique pour la direction générale de l’économie numérique. La présidence a nommé Hervé Raimana Lallemant-Moe à sa tête à la place d’Eugène Sandford, qui occupait le poste depuis un an et demi. Le juriste technophile, connu pour son activité à l’UPF, sa chaîne Youtube Jurismana et qui avait été conseiller spécial de Éliane Tevahitua, a été jugé plus apte à mener les chantiers confiés à la DGEN. Entre l’arrivée de Google et les grandes ambitions de Moetai Brotherson pour le numérique, la direction doit faire avancer de nombreux dossiers juridiquement complexes.

Eugène Sandford avait été nommé en juillet 2023 à la tête de la Direction générale de l’économie numérique, puis confirmé voilà un an après sa période d’intérim. Ce docteur en informatique, qui avait déjà dirigé le service dédié du Pays entre 2005 et 2013, avait entre temps œuvré dix ans dans le conseil et la formation privée. Très actif, depuis sa prise de fonction, sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurité au fenua, il avait aussi présenté février dernier, aux côtés de Moetai Brotherson, la première ébauche d’un plan de développement de l’économie numérique, un objectif très régulièrement mis sur la table par le président du Pays. Une feuille de route ambitieuse visant rendre l’environnement polynésien plus attractif pour le développement d’un secteur – voué d’après Moetai Brotherson à représenter avec l’audiovisuel 25% du PIB – à booster la dématérialisation de l’administration, à encourager les entreprises locales à réaliser des ambitions internationales… Des transformations pour lesquels la DGEN, aussi très impliquée dans la préparation de l’installation de Google au fenua, doit être un moteur dans les prochaines années. Ce sera sans Eugène Sandford, qui a été démis de ses fonctions dans un arrêté validé en conseil des ministres la semaine passée et paru ce 24 décembre. Un arrêté complété par un autre texte signé par le président du Pays, en charge de l’économie numérique, et qui confie le siège, par intérim, à Hervé Raimana Lallemant-Moe.

Formé à l’UPF où il est devenu en 2011 docteur en droit public, avec une spécialité sur le droit international de l’environnement, ce juriste a connu de nombreuses missions pour l’administration polynésienne. Assistant ou collaborateur parlementaire de Richard Tuheiava puis de Maina Sage, il a été plusieurs fois conseiller technique du gouvernement et était, entre septembre 2023 et juin 2024, conseiller spécial de la vice-présidente Éliane Tevahitua. Entre temps, il a été responsable de service au sein de l’Autorité polynésienne de la concurrence et poursuit depuis plus de 15 ans une carrière universitaire d’enseignant et de chercheur associé. Il est aussi connu pour animer, depuis 2016 une chaîne Youtube de vulgarisation du droit polynésien et international, Jurismana, qui bénéficie de près de 35 000 abonnés. Une popularité qui l’a amené à livrer régulièrement ses analyses dans les médias, notamment à l’occasion des dernières élections. Raimana Lallemant a intégré la DGEN il y a seulement deux mois, au sein du bureau des affaires juridiques que le gouvernement voulait renforcer. Si sa nomination est pour l’instant temporaire, ces premières semaines au sein de la direction ont visiblement convaincu. À la présidence on estime que les enjeux actuelles justifient de placer à tête de ce service « stratégique » un spécialiste du droit plutôt que de l’informatique.