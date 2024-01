Record d’exposants au Salon du tourisme du 2 au 4 février

La 32e édition du Salon du tourisme aura lieu de jeudi à dimanche prochain au parc expo de Mama’o, et réunira cette année pas moins de 288 exposants dont une trentaine qui n’ont jamais participé auparavant. Un record selon Tahiti Tourisme, qui espère atteindre les 20 000 visiteurs.

Elle n’a pas encore été lancée, mais la 32e édition du Salon du tourisme a déjà battu un record. 288 prestataires, soit 20 de plus qu’en septembre dernier, sont attendus pour proposer hébergements et services dans les allées du parc expo de Mama’o. Une aubaine pour les visiteurs qui auront donc davantage de choix et une « satisfaction » pour Tahiti Tourisme, toujours à l’organisation, qui précise qu’une trentaine de ces entreprises et organismes n’avaient jamais participé à l’évènement. Le principe de ce très populaire rendez-vous reste le même : « pouvoir rencontrer à un même endroit tous les acteurs du tourisme ». Et pouvoir profiter de réduction « réservées aux résidents » sur des package hébergements – vols, auprès des deux compagnies domestiques qui seront au rendez-vous cette année. « Il y aura vraiment une variété de possibilités pour les visiteurs, complète Lionel Teihotu, responsable des évènements chez Tahiti Tourisme, sur l’eau, sur terre, dans les montagnes et dans les airs pour constituer un séjour sympathique ».

Tahiti Tourisme a bon espoir d’attirer plus de 20 000 personnes pour ce premier salon de l’année. Pour ça, l’organisme met en avant les offres d’hébergement, de transport, d’activités, qui seront consultables à partir du 29 janvier sur son site, l’espace bien-être du salon, qui proposera cette année des massage taurumi, l’exposition sur les légendes polynésienne qui sera à découvrir dans les allées de Mama’o, les animations musicales et spectacles de danse programmés comme tous les ans ou le très demandé espace garderie. En partenariat avec le lycée hôtelier de Outoumaoro, un jeu-concours a aussi été organisé pour tenter de gagner 8 billets d’avion aller-retour dans les îles.