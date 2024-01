Éboulement au PK43 : la route de la côte Est fermé « au moins une semaine »

La direction de l’Équipement l’assure ses prestataires travaillent 14 heures par jour, à Hitia’a, pour déblayer la terre instable et sécuriser la RT2. Mais ces travaux, entamés après un nouvel éboulement jeudi, dureront a minima jusqu’au vendredi 2 février. En attendant, le route reste fermée aux voitures, cyclistes et même aux piétons.

« Tous les moyens humains et matériels sont mis en œuvre » au PK43. C’est en tout cas ce qu’assure, dans un communiqué, la direction de l’Équipement qui travaille sur cette portion de la route de la côte Est située au niveau d’Hitia, depuis juillet dernier. Un premier éboulement avait alors barré le passage sur la RT2, et, après une première « sécurisation », des travaux de terrassement importants avaient été engagés en octobre. 100 000 mètres cubes de terre à déblayer pour 400 millions de francs, détaille le ministère des Grands Travaux. La route avait alors subi une fermeture partielle jusqu’à mi-décembre, quand la circulation avait été rétablie en alternance. Les habitants de Faaone et Taiarapu-Est espéraient depuis un retour à la normale en ce mois de janvier. Mais les importantes pluies de la semaine dernière en ont décidé autrement : un nouvel éboulement a eu lieu sur le site du chantier dans la nuit de jeudi.

Le lendemain soir, les entreprises spécialisées constataient « une poche de matériaux très instables, située à environ 20 mètres au-dessus du niveau de la route, dont le volume est estimé à environ 200 m3 (plus de 400 tonnes), pouvant se déverser sur la route à tout moment en particulier lors des épisodes pluvieux ». Fermeture, donc, pour les véhicules, mais aussi les piétons et les cyclistes. Depuis, et toujours d’après la direction du Pays, « les entreprises travaillent depuis 5 heures du matin, et ce, jusqu’à 19 heures tous les jours ». Reste que ces travaux de mise ens sécurité ne permettront pas de rétablir la circulation avant « au moins une semaine ». Réouverture programmée de la route de la côte Est le 2 février. Sauf retard ou complication du chantier.