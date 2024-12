Redouane Boughraba : son nouveau spectacle en mars à Tahiti !

L’humoriste marseillais présentera son nouveau spectacle de stand-up les 28 et 29 mars prochains au Grand théâtre de la Maison de la culture. Deux soirées proposées par SA Productions, et pour lesquelles les billets sont d’ores et déjà en vente.

Son spectacle On m’appelle Marseille a totalisé 350 000 spectateurs, rempli le mythique Stade Vélodrome en juin dernier (une première pour un humoriste), mais aussi l’Accor Arena de Paris, à deux reprises. Moins de 10 ans après sa révélation – tardive, il avait 35 ans – au Jamel Comedy Club, Redouane Bougheraba s’est imposé dans le monde du stand-up.

Sa force ? Sa capacité d’improvisation, lorsqu’il chambre les spectateurs assis dans les premiers rangs, au point qu’en métropole ces places sont revendues au marché noir ! Mais plutôt que les stades, l’exercice est particulièrement bien adapté aux salles plus intimes : le Grand théâtre en a déjà fait la preuve, et Redouane Bougheraba revient, cette fois pour deux représentations les 28 et 29 mars prochains.

« C’est du clash, de la dérision, de la caricature, et c’est fait avec amour et bienveillance », dit Redouane de sa méthode. Mais pas seulement : il parle d’actualité, de société, et bien sûr, de foot. Tahiti fait partie des premières destinations de son nouveau spactacle.

L’humour, une affaire de famille

Un talent qui lui vient de ses parents, originaires d’Algérie et crédités par leurs six enfants d’un sens de l’humour exceptionnel. Redouane passe son bac, ne reste que deux ans en fac de sciences économiques avant d’ouvrir un cyber-café, puis de partir à New York pour en savoir plus sur l’univers du stand-up. C’est son frère aîné, aujourd’hui propriétaire d’un café-théâtre à Marseille, qui le pousse sur scène. Et c’est le slammeur Grand Corps malade qui le découvre et lui fait faire la première partie de son spectacle en 2008.

Mais les années de galère ne sont pas finies, et c’est finalement en 2015 qu’il monte à Paris et participe en 2016 à la neuvième saison du Jamel Comedy Club puis se fait connaître par des apparitions au cinéma (Taxi 5, La Vie scolaire) et à la télévision. C’est en 2020, pendant la crise du Covid, qu’il prend une autre dimension, grâce à Instagram et TikTok, en postant les improvisations de ses spectacles. La sortie de son prochain film, Délocalisés, mis en scène par deux autres de ses frères, est prévue quelques jours avant sa venue à Tahiti.

Deux soirées à ne pas rater, donc, d’autant qu’elles tombent au début des vacances de Pâques. Vous pouvez déjà acheter vos places, sur ticket-pacific.pf, dans les 4 magasins Carrefour, et à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare Ute.