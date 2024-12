Reef Tahiti Nui Festival, pour les 10-18 ans qui ont faim de compétition

La deuxième édition du Reef Tahiti Nui Festival va se dérouler ce samedi et dimanche à l’embouchure de la Taharuu à Papara. Organisé par le Tahiti Nui Surf Club, il y aura une compétition en surf et en bodyboard pour les enfants de 10 à 18 ans et plusieurs animations sportives, comme du paddle dans la rivière, du toboggan gonflable ou encore des stands de bain de glace qui sont à la mode chez les athlètes.

Steven Pierson, ancien surfeur pro, coach du Tahiti Nui Surf Club, espère voir encore plus de monde que l’année dernière sur cette deuxième édition du festival Reef Tahiti Nui Festival. Ils avaient compté une quarantaine d’inscrits et une centaine de participants sur le festival, mais avec la victoire de Vahine Fierro sur la Shiseido Pro, l’épreuve de surf à Teahupoo pour les Jeux Olympiques et la médaille d’or de Kauli Vaast, il y a eu de quoi susciter l’engouement chez les jeunes pour cette discipline. Sur deux jours, ce samedi et dimanche, une compétition est organisée pour plusieurs catégories de jeunes, de 10 à 18 ans, pour les garçons et les filles, sur deux sports : le surf et le bodyboard. Pour les organisateurs, ils veulent répondre à une demande des jeunes pratiquants qui n’ont seulement que quatre compétitions dans l’année. Insuffisant quand on veut se préparer à aller à l’international. « C’est important pour se familiariser avec la technique, la stratégie, le mental, que tout devienne une routine pour eux. L’échauffement, pendant et après la compétition. Que cela devienne des habitudes. Ça permet aussi d’aiguiser ces armes », explique Steven Pierson.

Grâce à ces compétitions, ils améliorent aussi leur technique et leur stratégie. « À l’étranger, il y en a une tous les week-ends », précise Steven Pierson. Le festival met en avant le sport de manière générale avec plusieurs activités et animations dans l’idée de promouvoir le sport santé et le surf pour tous. Paddle dans la rivière, toboggan gonflable ou encore bains de glace, qui sont à la mode chez les athlètes, sont au programme. Michel Bourez et Mihimana Braye seront présents.