Remis en liberté, il recommence ses cambriolages

Un jeune homme, placé sous contrôle judiciaire, est cette fois-ci en détention provisoire pour avoir commis plusieurs cambriolages en l’espace d’un mois avec son complice. Ils seront tous deux jugés lundi prochain en comparution immédiate.

Un jeune homme connu défavorablement par les services judiciaires a été arrêté pour un vol à l’étalage dans un magasin de vêtements à Titioro.

Finalement, après plusieurs recoupements, témoignages et prise d’empreintes, ce dernier est également suspecté d’avoir commis, en moins d’un mois, plus d’une dizaine de vols et effractions dans différents entrepôts ou habitations entre Papeete et Pira’e. Lors de son interrogatoire, le jeune homme reconnait effectivement être l’auteur de 8 d’entre eux.

De plus, le jeune homme était recherché par la police. En effet, remis en liberté il y a plus d’un mois et placé sous contrôle judiciaire pour différents cambriolages, le voleur n’a jamais respecté les conditions du contrôle judiciaire. Lui et son complice seront jugés lundi prochain en comparution immédiate.