Rencontre entre les naufragés de Mopelia et le JRCC

Le 5 juin dernier, les équipes du JRCC et le Gardian ont porté secours à un voilier échoué sur le récif de Mopelia. À son bord, le capitaine et sa petite fille, qui ont tenu à venir témoigner leur reconnaissance aux équipes de sauvetage.

Mercredi matin, les membres du JRCC Tahiti ont reçu une visite un peu particulière, celle de Marc Lucas et de sa petite fille, Anaïs. Le 5 juin dernier, tout deux naviguaient à bord de leur voilier Ratafia quand celui-ci s’est échoué sur le récif Nord de Mopelia vers 8h30. Un voilier a proximité a alerté le JRCC qui a aussitôt dérouté le Gardian, en vol d’entraînement. Les deux occupants du Ratafia ont ainsi pu rejoindre Mopelia sains et saufs. Le navire, lui, est resté sur le récif, impossible à récupérer. Pour son capitaine, marin de 83 ans ayant déjà fait plus de 160 000 milles depuis 1956, une « perte de conscience » a précipité le navire sur le récif sans qu’il s’en rende compte.

Pour sa petite fille, Anaïs, 26 ans, cette première fois avec son grand-père marin restera un sacré souvenir. Elle dormait lorsque le bateau s’est échoué. « Elle a été plus que courageuse » a fièrement souligné son grand-père « elle n’a pas montré si elle avait peur ». Anaïs a en effet fait plus d’un kilomètre à pied pour aller chercher du secours. Elle raconte.

Marc Lucas, surnommé Marc Gyver, connait bien les eaux polynésiennes pour les fréquenter depuis 1999. Régulièrement il assure des livraisons de fret pour les habitants de Mopelia ou bien des Gambier. « C’est la première fois que j’ai un accident » déplore le vieux loup de mer qui ne fait pas du tout ses 83 ans, et qui cache avec beaucoup de difficulté la douleur d’avoir perdu son voilier. D’autant plus que celui-ci a été pillé après l’échouement : « Je suis extrêmement amèr »… Mais peu importe, Marc n’a pas perdu l’esprit des gens de mer et a tenu à venir remercier les équipes du JRCC qui ont coordonné les secours. Marc a même profité de sa présence pour obtenir les coordonnés du voilier qui a alerté les autorités.

C’est avec beaucoup de plaisir que les équipes du JRCC ont accueilli les deux échoués mercredi matin. Ce n’est pas souvent que l’on vient les remercier pour leur travail, et c’est toujours motivant pour poursuivre, a déclaré le directeur du JRCC Tahiti, le capitaine Antoine Ferri.

Maintenant que leurs mésaventures sont terminées, Marc Lucas a choisit de s’acheter une maison à Raiatea. Mais il est certain que l’appel de la mer poussera rapidement ce marin sur les eaux.