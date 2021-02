Réouverture sous condition des salles de sport, reprise des compétitions à huis clos… Dominique Sorain et Édouard Fritch ont annoncé jeudi des assouplissements des règles sanitaires. Pour Guillaume Eugène, gérant de la salle Training Factory à Punaauia, cette annonce est « un véritable soulagement ».

« C’est un sentiment de satisfaction qui domine car nous sommes fermés depuis le 26 octobre », raconte Guillaume Eugène. « On s’était préparé à ça depuis longtemps, tout est prêt de notre côté », indique-t’il. Guillaume Eugène, également président du syndicat et gérant de la salle de sport Training Factory à Punaauia, avait tapé du poing ces derniers mois, estimant que la fermeture des salles de sport n’était pas une décision fondée et justifiée. L’ouverture des salles de sport devra néanmoins obéir à plusieurs règles : une distanciation physique minimale entre les pratiquants etc.

Des règles mais aussi un protocole défini par les autorités. « La principale mesure de ce protocole consistera en un marquage au sol afin d’éviter les contacts entre les adhérents mais aussi la désinfection quotidienne de la structure », explique le gérant et coach sportif.

Si le port du masque est obligatoire au sein de la salle, le gérant rappelle qu’il n’est pas nécessaire de le porter pendant la pratique des exercices physiques puisqu’avec une respiration intense et la transpiration, le masque va devenir humide et « perdre rapidement en efficacité ».

À noter que le 19 janvier, la ministre des Sports de métropole, Roxana Maracineanu, avait annoncé qu’un masque dédié à la pratique sportive en milieu fermé était à l’étude. « Un masque qui permettrait aujourd’hui la pratique sportive en milieu couvert, tous sports confondus. Un masque dans lequel on place beaucoup d’espoir », expliquait la ministre sur France Info.