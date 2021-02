Antoine Kombouaré « prêt à relever le défi » à Nantes

C’est ce dimanche que le Kanak va retrouver les terrains du championnat de Ligue 1 en tant qu’entraîneur du FC Nantes. Une mission compliquée pour l’ancien coach du PSG et de Valenciennes, car les Nantais restent sur une série de seize matchs sans victoire. Antoine Kombouaré en a conscience, le défi sera de taille.

Comme un retour aux sources pour le Calédonien. Plus de 30 ans après son départ des Canaries de Nantes, Antoine Kombouaré revient dans son club de toujours. Le Kanak avait marqué le club à l’époque, le FC Nantes enchaînait les bons résultats : 2 fois vice-champion de France et une qualification en 1/4 de finale de la coupe de l’UEFA en 1986. Mais aujourd’hui, il revient en tant qu’entraîneur. C’est une mission difficile qui l’attend et il le sait. Pour rappel, le FC Nantes a officialisé mercredi soir le départ de Raymond Domenech alors à la tête du club, un peu plus d’un mois après sa nomination comme entraîneur. L’ex sélectionneur des Bleus n’avait remporté aucun des huit matchs de L1 qu’il a dirigés.

Un défi à relever et une revanche à prendre

Le défi est clair : sauver le club, actuellement 18e du championnat, de la relégation. Cet objectif ne semble pas effrayer Antoine Kombouaré, qui assure « avoir mesuré l’ampleur des difficultés » et être prêt à « relever le défi ». Le choix du FC Nantes est avant tout un choix du cœur. « J’ai une affection particulière pour ce club », a-t-il déclaré en conférence de presse, tout en reconnaissant qu’il a aussi accepté ce poste parce que c’est « une revanche personnelle » et qu’il souhaite « écrire une nouvelle page ».

Interrogé par nos confrères de l’Équipe, Antoine Kombouaré explique avoir envie de prouver qu’il peut rebondir après son échec à la tête du TFC. « Je sors d’une expérience qui n’a pas été une réussite à Toulouse, j’ai une revanche à prendre sur moi, sur mon travail », explique le coach.

Nantes, sans victoire depuis deux mois, affronte ce dimanche le club du SCO d’Angers.