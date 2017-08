Retour aux urnes dans deux communes de Tumaraa

Les électeurs des communes associées de Tehurui et Vaiaau à Tumaraa seront appelés à renouveler leur conseil municipal dans les urnes en octobre prochain. Des élections partielles causées par la démission de la sénatrice Lana Tetuanui, le décès d’un élu, et surtout la démission collective de sept adjoints et d’un maire délégué, non pas pour des raisons de mésentente, mais pour faire monter d’autres élus à des postes de responsabilité.

L’arrêté a été publié mercredi matin, les électeurs des communes associées de Tehurui et Vaiaau retourneront aux urnes en octobre prochain pour l’élection partielle du conseil municipal de Tumaraa. Pourquoi ? D’abord en raison de la démission de la sénatrice Lana Tetuanui, pour non-cumul des mandats. Ensuite, à cause du décès du conseiller Solomona Raapoto. Et enfin, principale raison, sept maires adjoints de Tumara’a et le maire délégué de Tevaitoa ont démissionné en masse du conseil municipal.

Pourtant cette démission massive n’est pas due à des désaccords ou des conflits entre élus, mais au contraire à un accord renouvelé lors des dernières municipales en 2014, et existait déjà depuis 2011 à Tumaraa. Cet accord verbal consiste à démissionner à mi-mandat pour faire monter l’autre moitié des élus à des postes de responsabilité. Les démissionnaires sont la 1ère adjointe au maire Pitate Guilloux, la 3ème adjointe Micheline Taeae, le 4ème adjointe Pierre Teraiharoa, 5ème adjointe Véronique Haapa, 6ème adjoint Yves Teuiau, 7ème adjointe Yvette Peu , 8ème adjoint Marc Vane et le maire délégué de Tevaitoa, Ronald Hunter.