Retour en images sur la soirée d’élection de Miss Tahiti 2023

La soirée de l’année pour des milliers de spectateurs, la soirée d’une vie pour certaines des candidates… L’élection de vendredi soir à la mairie de Papeete, a vu, dans une ambiance très relevée, le fenua trouver ses nouvelles reines de beauté : Ravahere Silloux est la Miss Tahiti 2023, Teipotemarama Cabral et Poeti Yule-Poroi sont ses dauphines, Korail Vernaudon sera une Miss Heiva très populaire… Comme chaque année, la soirée a fait des heureux et des déçus, a eu son lot de belles surprises et de couacs très commentés, et n’a en tout cas laissé personne indifférent. Retour en images sur cette élection, dans l’objectif de Stéphane Sayeb :

