Retraites : dixième journée de mobilisation pour les fonctionnaires d’État du fenua

L’intersyndicale des agents de l’État, les seuls, en Polynésie, à être concernés par la réforme nationale des retraites, appelle une nouvelle fois à la grève et au rassemblement ce mardi. Le texte a certes été adopté à Paris, mais les grandes centrales nationales, comme l’opposition parlementaire, ont décidé de le porter devant le Conseil constitutionnel. Les perturbations dans les écoles devraient donc continuer.

Et de dix pour les fonctionnaires d’État du fenua, mobilisés depuis le mois de janvier contre la réforme nationale des retraites. L’adoption du texte à Paris n’a pas calmé l’ardeur des syndicats, bien au contraire. L’absence de majorité pour voter la réforme à l’assemblée nationale et les mobilisations, parfois violentes, qui se multiplient depuis la semaine dernière a même déstabilisé le gouvernement d’Élisabeth Borne et obligé le président Emmanuel Macron a multiplier les sorties médiatiques pour tenter de calmer la situation. Au fenua, le rassemblement de jeudi dernier n’avait eu qu’un succès limité : moins de 300 personnes et environ 30% de grévistes dans l’enseignement, secteur moteur de la mobilisation depuis plusieurs mois. « Plus d’un enseignant sur deux a suivi le mouvement dans le primaire », pointe pourtant Diana Yeng Kow, porte-parole de l’Intersyndicale et de l’UNSA Polynésie qui assure que « même si ça devient difficile pour certains, beaucoup d’agents sont décidés à continuer le combat ».

FSU, Solidaire, Alliance ou l’UNSA appellent donc à un nouveau rassemblement devant le monument aux morts, ce mardi. Et d’autres mobilisations pourraient suivre en attendant que le Conseil constitutionnel, saisi par l’opposition parlementaire, se penche sur le texte d’ici un mois. Les syndicats métropolitains ont d’ailleurs fait parvenir leur argumentaire aux Sages ce lundi et demandé la mise à l’écart de l’une d’eux, Jacqueline Gourault, ancienne ministre et nommée au Conseil par Emmanuel Macron. Une campagne de signatures devrait en outre être lancée pour obtenir une consultation citoyenne sur le texte. D’ici là les appels à la mobilisation devraient se poursuivre, et les perturbations dans les écoles, collèges et lycées ne devraient donc pas s’arrêter.