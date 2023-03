Du MMA pro à To’ata le 5 mai

Après plusieurs rebondissements, on connaît enfin la date et le lieu de la TFC02 prévue initialement en novembre dernier. Au programme de cet événement, une dizaine de combats amateurs mais surtout cinq face-à-face professionnels avec des combattants locaux comme Raihere Dudes, Henri Burns, Teiki Nauta, Julian Schlouch ou encore Tehana Bernardino.

Du MMA à To’ata. C’est ce que proposent Raihere Dudes et Tahiti Fighting Championship avec l’événement TFC02 prévu le 5 mai prochain. Cette soirée qui devait être le premier évènement pro de MMA était prévue 25 novembre dernier sur le stade de Punaruu, mais des « frictions » avec le mouvement sportif avait contraint l’organisateur à chercher un autre espace. Et cet espace ça sera finalement la mythique place To’ata qui accueillera donc le deuxième événement du genre. En effet l’Octo Figting League d’Avaro Neagle et d’Enzo Brigato a devancé la league de Raihere Dudes en proposant la toute première soirée de MMA pro le 17 mars dernier. « Il y a de la place pour tout le monde, confie le champion. C’est une discipline qui est en train de se développer sur le territoire et je suis pour que ça se développe et que chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice ». Le coach d’Islander MMA a d’ailleurs assisté à cette grande première, « une belle soirée avec de beaux combats et un bon niveau » qui n’a selon lui « pas été facile à organiser » notamment à cause de la météo capricieuse qui a sévi quelques jours avant le grand rendez-vous. Un spectacle de qualité dont le jeune homme tire des leçons qui devraient lui permettre de proposer un show tout aussi « bien ».

Au programme de cette soirée, une quinzaine de combats, avec dix face-à-face amateurs et cinq professionnels. Des rencontres qui selon l’organisateur promettent du beau spectacle. On y retrouvera en tête d’affiche, l’organisateur lui-même, Raihere Dudes, qui affrontera Walter « Showtime » Luna, un gros morceau du MMA, originaire du Honduras et classé parmi les dix meilleurs combattants d’Amérique latine. Henri Burns qui va se livrer à un gros combat le 15 avril prochain en Nouvelle-Zélande sera lui aussi de la partie, il sera opposé à l’Américain Cody « The Punisher » Sons. Teiki Nauta va aussi s’offrir son troisième combat pro lors de cette soirée unique et tentera ainsi de décrocher sa deuxième victoire en professionnel face à Chace « Baby Brock » Eskam. Tehana Bernardino et Julian Schlouch qui vont quant à eux faire leur grande entrée chez les professionnels. Les combats amateurs promettent d’être surprenants avec des rencontres qui opposeront des champions de Polynésie de MMA à des athlètes issus d’autres sports de combat comme Jean-Louis Albertini ou encore Toanui Langomazino.

En plus d’une carte bien fournie, l’organisateur prévoit aussi une surprise avec la possible venue d’un invité de marque qui devrait ravir les fans de MMA. Les billets seront mis en vente dès le 1er avril. Vous pouvez suivre toute l’actu de l’événement sur la page Facebook Tahiti Fighting Championship.