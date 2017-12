Rétro 2017 : To’ata fascinée et électrisée

Toute cette semaine, Radio 1 décline une série consacrée à la rétrospective de l’année 2017 sur sept thèmes différents : politique, économie, société, justice, événements, culture, sports. L’année 2017 aura été une année bien rempli dans l’agenda spectacle de la place To’ata. En l’espace de trois mois, de septembre à novembre, Radio 1 a invité Julien Clerc, Christophe Maé et l’hypnotiseur Messmer.

Le bal des concerts de Radio 1 a débuté le 8 septembre avec la prestation de Julien Clerc. Une des légendes de la chanson française est venue en Polynésie fêter ses 50 ans de carrière. Pas moins de 2 000 spectateurs ont reprit en cœur les grands tubes qui ont fait le succès de Julien Clerc, de « Ma préférence » à « Laissons entrer le soleil » en passant par « Fais moi une place ». A la fin du concert, c’est un Julien Clerc enchanté qui a promis de revenir avant les 100 ans de carrière.

Maé survolté sur la scène To’ata

L’année s’est poursuivie avec le très populaire Christophe Maé. L’artiste a lui aussi choisi la Polynésie pour fêter ses 10 ans de carrière et surtout le dernier concert d’une tournée de 140 dates à travers la France. C’est dans une ambiance survoltée que l’artiste a fait danser et chanter près de 5 000 spectateurs sur ses tubes comme « On s’attache » ou encore « Dingue ». To’ata a même revêtu ses habits de lumière sur la très mélancolique « Il est où le bonheur » grâce aux smartphones des fans polynésiens. Très à l’aise sur le fenua, Christophe Maé a profité de cette dernière scène pour essayer son tout nouveau ukulele acheté au marché. Après avoir eu du mal à quitter la scène, l’artiste a lui aussi promis de revenir très vite.

Fascinant Messmer

L’année s’est terminée par du mystère et de l’inattendu avec le phénomène de l’hypnose Messmer. 3 500 téméraires étaient venus se frotter aux techniques de programmation neurolinguistique du maître de l’hypnose québécois. Ce qui a donné une horde d’hommes préhistoriques piétinant un mammouth, un jeune homme transformé en Skippy le kangourou ou encore un autre en Rocky Balboa pensant prendre un vrai coup de poing. Tous les spectateurs sont ressortis du spectacle abasourdis et convaincus du pouvoir de l’hypnose pour les plus sceptiques. Messmer a déjà annoncé son retour à To’ata fin 2018.