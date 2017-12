Gaston Flosse adresse ses vœux sur Facebook

Le leader du Tahoeraa Huiraatira, Gaston Flosse, a adressé dès ce weekend ses vœux à la population pour l’année 2018 dans une vidéo publiée uniquement sur le réseau social Facebook.

Le leader du Tahoeraa Huiraatira, Gaston Flosse, a ouvert le bal des vœux des personnalités politiques à la population polynésienne pour l’année 2018 ce weekend. Le président du parti orange a choisi de publier une vidéo unique d’un peu plus de deux minutes sur le réseau social Facebook. « Je suis vraiment heureux de pouvoir enfin m’adresser à vous grâce aux nouvelles technologies », entame Gaston Flosse. Avec 110 500 comptes uniquement sur Tahiti et Moorea et avec 86% des internautes polynésiens abonnés, le réseau social est déjà au cœur de la campagne des prochaines territoriales. L’ancien président du Pays, aujourd’hui âgé de 86 ans, ne fait pas exception.

Sur le fond, la plus grande partie des vœux est consacrée aux territoriales de 2018. Gaston Flosse reprend le slogan de campagn,e déjà annoncé, du Tahoeraa : « Donner un travail, une maison et refonder nos familles aujourd’hui dans la détresse ». Il vend sa « force de l’expérience » pour, comme en 2013, « reconstruire notre Pays ». Enfin, le leader orange s’adresse particulièrement à la jeunesse « qui s’expatrie pour travailler à l’étranger » et à qui il entend « redonner de l’espoir » en l’avenir de la Polynésie.