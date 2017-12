Anthony Jamet se débarrasse de son premier adjoint

Sans surprise, le conseil municipal de Taiarapu-Est a voté samedi le retrait des délégations des premier et quatrième adjoints, Antoine Ganivet et Keitapu Maamaatuaiahutapu, en conflit ouvert avec leur tavana Anthony Jamet.

Comme révélé par TNTV la semaine dernière, le conseil municipal de Taiarapu Est a fini par voter samedi le retrait des délégations de premier et quatrième adjoints au maire de Taiarapu Est à Antoine Ganivet et Keitapu Maamaatuaiahutapu. Le conflit entre le tavana Anthony Jamet et ses deux élus avait éclaté au grand jour mi-novembre à l’occasion d’une demande de « blâme » d’une partie du conseil municipal à l’encontre du maire de la commune. Anthony Jamet a choisi de sévir en sanctionnant Antoine Ganivet et Keitapu Maamaatuaiahutapu. Force est de constater que la majorité au conseil municipal l’a suivi.