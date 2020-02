Béatrice Lucas repart dans la course à Taiarapu Est

L’ex maire de Taiarapu Est, Béatrice Lucas, a annoncé samedi sa candidature aux élections municipales. En 2014, elle avait perdu son siège avec 31,6% des suffrages contre 45% à Anthony Jamet. Elle a présenté samedi sa liste, Ia ho’e i roto i te raura’a (« S’unir dans la diversité »).

Taiarapu-Est, une commune de plus dans laquelle le Tapura va laisser deux candidats qui se réclament de lui se départager, puisque Béatrice Lucas fera face, entre autres, au maire sortant Anthony Jamet. Béatrice Lucas est présidente de la fédération Tapura de Faaone à Tautira, mais elle affirme ne pas avoir demandé l’investiture, et avoir composé sa liste sans tenir compte de l’appartenance des uns et des autres.

Première priorité, dit-elle, continuer le schéma directeur de l’eau initié sous sa mandature en 2009. Ensuite, « le manque de structures est criant », dit Béatrice Lucas à propos de la jeunesse.

Béatrice Lucas promet aussi un plan d’amélioration des moyens et de l’organisation de la police municipale et des pompiers. Autre axe de la campagne, l’entretien des écoles de la commune et les moyens financiers et humains mis à leur disposition, et la gestion des déchets.

Elle assure que son équipe saura « monter des projets solides qui pourront être présentés aux différents partenaires tels que État, Pays, pour obtenir des financements nécessaires. »

Béatrice Lucas avait conquis la mairie de Taiarapu Est une première fois en 2008 sous l’étiquette Tahoeraa Huiraatira puis, toujours sur une liste orange, elle avait remporté son siège à l’assemblée de la Polynésie en 2013, siège conservé en 2018 sous l’étiquette Tapura.