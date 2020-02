Jacky Bryant lance sa liste « Pōriōnuu i Arue »

L’ancien ministre de l’Environnement et fondateur de Heiura – Les Verts, se lance dans la course aux municipales à Arue. Entouré de beaucoup de nouvelles têtes en politique, il insiste sur la « signature culturelle », et « l’ADN écologique » de sa liste, Pōriōnuu i Arue.

On l’avait peu entendu depuis les dernières territoriales, mais Jacky Bryant n’a jamais vraiment quitté la scène politique. L’ancien ministre de l’environnement d’Oscar Temaru a lancé ce samedi matin sa campagne pour la mairie de Arue. Sa liste, Pōriōnuu i Arue, a choisi un logo rappelant les pétroglyphes que l’on peut voir, visibles mais pas franchement mis en avant, près de l’ancienne école de la commune. Le symbole, pour celui qui veut doter Arue d’un festival culturel à l’image de celui des Marquises, d’un « abandon » par l’équipe municipale du patrimoine historique de la commune. Le remettre en avant serait pour lui une façon de développer la commune et de donner davantage de repères à la jeunesse.

Entre autres idées, Pōriōnuu i Arue veux aider les parents et les responsables associatifs à mieux se former au numérique pour « assurer pleinement leur rôle » auprès des jeunes. La liste parle de « nouveau contrat social », veut s’engager sur l’éducation mais, autour du fondateur de Heuira – Les Verts, insiste aussi bien sûr sur les défis environnementaux. Arue a longtemps été précurseur sur ces questions, mais pour le candidat la commune, qui n’a par exemple pas gagné la tortue d’or de Fenua ma cette année, s’est endormie sur ses lauriers. Sa solution : un schéma de transition écologique.

Autour de Jacky Bryant, ce samedi matin, plusieurs de ses futurs colistiers, dont beaucoup de jeunes novices en politique. Si la liste n’a pas été officiellement dévoilée, son âge moyen serait de seulement 36 ans, et aucun conseiller municipal sortant n’en ferait partie. Un choix, assure l’ancien élu territorial, très critique envers le bilan de la dernière mandature.

Probable numéro deux de la liste Pōriōnuu i Arue, Mélodie Teariki, la petite trentaine, qui mène une carrière dans la finance. Elle assure, rapport de la chambre territoriale des comptes à l’appui, que la gestion de Arue a dérapé ces dernières années.