La rentrée solennelle de la justice sous le signe de la lutte contre l’ice

Ce vendredi, s’est tenue l’audience solennelle de rentrée de la cour d’appel de Papeete et du tribunal de première instance, sous l’égide d’Hervé Leroy, procureur de la République et de Thomas Pison, procureur général près la cour d’appel, en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires.

Au cours de l’allocution, la tradition veut que le palais de justice dresse le bilan de l’année judiciaire passée. En matière pénale, une diminution des affaires nouvelles a été constatée par rapport à 2018 (17 en 2018 contre 11 en 2019 en Cour d’assises). Le procureur fait également état de la progression du nombre de comparutions immédiates (253 en 2018 contre 293 en 2019).

L’année 2019 aura aussi été marquée par la visite en juillet de la Garde des sceaux, Nicole Belloubet. Ce déplacement aura été l’occasion d’inaugurer officiellement le tribunal foncier et de confirmer la construction de la cité judiciaire dont la livraison est prévue pour 2025.

L’installation du logiciel Cassiopée permettant aux magistrats de retrouver et gérer de manière fiable des données essentielles d’un dossier a été également été salué au cours de l’audience. « Ce logiciel permet de gérer de manière moderne et de gagner plus de temps » ont assuré à tour de rôle les deux procureurs. Le procureur général loue également « l’utilité du logiciel favorisant les échanges entre la justice et les enquêteurs ».

La priorité : la lutte contre l’ice

Annoncé déjà l’an dernier, l’incinérateur destiné à détruire toutes les saisies d’ice et de cocaïne serait arrivé au fenua. Il ne resterait plus que les formalités de dédouanement afin de pouvoir utiliser officiellement ce dispositif. « La Polynésie ne sera pas l’open bar de l’ice » ont rappelé les deux procureurs au cours de l’audience. L’objectif sera donc de réduire de manière drastique la consommation de cette drogue, « c’est un combat citoyen, le combat de tous » martèle le procureur général.

« Tolérance zéro » pour les trafiquants, affirme le procureur général Thomas Pison :