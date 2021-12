Philip Schyle renonce à Arue, mais peine à s’expliquer

« Je ne peux pas mener un combat électoral et un combat judiciaire », a déclaré Philip Schyle pour expliquer sa décision de se retirer de la liste Tapura Huiraatira aux nouvelles élections municipales de janvier prochain à Arue. Mais il s’est refusé à apporter plus de précisions sur l’affaire des subventions à la Tetiaroa Royal Race. La composition de la liste devrait être rendue publique la semaine prochaine.

Philip Schyle tenait jeudi une conférence de presse pour expliquer sa décision de ne pas se présenter aux élections municipales de janvier 2022 à Arue. C’est pourtant son recours qui avait conduit à l’annulation du dernier scrutin, remporté d’une courte tête par Teura Iriti grâce à des procurations frauduleusement établies, et à des peines d’inéligibilité à l’encontre de deux de ses colistières. Teura Iriti reste, elle, éligible, même si le Conseil d’État a renvoyé au Procureur de la République à Papeete cette affaire qui pourrait ainsi refaire surface.

Philip Schyle, qui est lui-même soupçonné de prise illégale d’intérêt dans une enquête, provoquée par Teura Iriti, sur les subventions municipales accordées à l’organisation Tetiaroa Royal Race, a très mal vécu les 12 heures de garde à vue dont il a fait l’objet le 30 septembre dernier, même si aucune mise en examen n’a encore été prononcée. Il invoque le secret de l’instruction de cette affaire en cours pour ne pas apporter plus de précisions sur les moyens utilisés contre lui, et fait allusion à de nouveaux éléments dans ce dossier. Suffisamment menaçants pour le faire renoncer à la mairie ? Philip Schyle estime qu’il ne peut pas « mener un combat électoral et un combat judiciaire » en même temps. Sa priorité sera donc de « défendre son intégrité », explique-t-il. Mais il rappelle qu’il n’a jamais été condamné en 31 ans de vie politique, et 18 ans en tant que maire de la commune.

Philip Schyle a rencontré Édouard Fritch la semaine dernière pour lui annoncer sa décision ; il assure que le président du Tapura a compris ses motifs et n’a pas essayé de le dissuader. Il y aura bien une liste Tapura à ces prochaines élections. Sa composition est en cours de finalisation, mais il semblerait que l’annonce de Léo Marais en tête de liste ait été un peu prématurée. Elle devrait être rendue publique la semaine prochaine.

Philip Schyle, qui conserve son mandat de représentant à l’assemblée, prévoit d’occuper son temps libre à la rédaction d’un livre sur sa vie politique. Sa sortie devrait coïncider avec le 20e anniversaire de la disparition de Boris Léontieff, en mai prochain.