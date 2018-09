Réunion du SAGE à Rangiroa : des tavana dénoncent un « gaspillage d’argent »

Plus d’une vingtaine de tavana et techniciens se rendront jeudi à Rangiroa pour une réunion sur le schéma d’aménagement général de la Polynésie (SAGE). Un déplacement pris en charge par le Pays et qui constitue, selon plusieurs élus, « un gaspillage d’argent » puisque la réunion aurait pu, selon eux, se tenir après le congrès des communes qui réunissait les maires des Tuamotu à Tahiti.

Après les îles Sous-le-vent, c’est au tour des élus des Tuamotu de se réunir à Rangiroa pour travailler ensemble sur le schéma d’aménagement général de la Polynésie (SAGE). Les tavana des Tuamotu sont donc invités à Rangiroa pour deux à trois jours de travaux. Et mercredi, plusieurs élus estimaient qu’organiser cette rencontre sur l’atoll des Tuamotu quelques jours après la réunion du congrès des communes constituait « du gaspillage d’argent ». Ces tavana estiment en effet que la réunion aurait pu se tenir juste après le congrès à Tahiti « puisque tout le monde était présent ».

« Ce budget aurait dû bénéficier à nos quais, ou au matériel dont on a besoin aux Tuamotu », lâche en off un tavana. « C’est le Pays qui prend en charge notre déplacement et aussi notre logement (…) en fait ce sont vos taxes qu’on utilise pour payer tout cela. Ce sont des dépenses bêtes », glisse un autre élu. « D’autant plus que sur les 17 tavana concernés, il n’y en aura 6 ou 7 à être présents. Les autres ont envoyé leurs adjoints, ou leurs conseillers ».