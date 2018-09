Reprise des discussions avec la CSIP chez Total

Après presque trois semaines de grève dans les stations Total de Faa’a, Papeete et Pirae, la situation s’est provisoirement débloquée mercredi entre le syndicat CSIP et la direction de l’entreprise Atea. Des négociations néanmoins rompues dans la soirée.

Ambiance de fin de conflit social mercredi matin dans les stations Total. Sur les piquets de grève, les salariés qui suivent le mouvement ont appris les discussions entamées la veille entre la direction de l’entreprise et le syndicat CSIP. « Oui, normalement c’est fin de conflit bientôt », affirme une gréviste mercredi matin. La veille, la direction d’Atea a pour la première fois accepté quelques points de revendications de la CSIP.

À la confédération syndicale, Gisèle Teheiura confirme mercredi matin que le contact avec l’entreprise est renoué. Elle affirme avoir obtenu gain de cause sur le premier point de revendication : la création d’une commission paritaire d’avancement et de reclassement. « Atea a accepté un de nos quinze points de revendications, c’est déjà bien mais il reste les autres points. Nous attendons de nouvelles réponses ce matin. Selon ce qu’ils nous répondent, nous pourrons retourner discuter avec eux cet après-midi », explique ce mercredi matin la déléguée de la CSIP, Gisèle Teheiura.

Toujours selon la syndicaliste, l’entreprise a aussi donné son accord pour une prime de salissure de 2 000 Fcfp par mois et par salarié pour compenser la prise en charge par les salariés du lavage des tenues de travail, ce qui satisfait en partie le deuxième point de revendication.

Mercredi soir néanmoins, la CSIP indiquait que les négociations étaient rompues, sans nouveau rendez-vous prévu pour jeudi.

Six stations touchées, toutes ouvertes

Contactée ce matin, l’entreprise Atea n’a pour l’instant pas répondu à notre demande de confirmation de ces informations.

Le mouvement de grève a commencé le 6 septembre dans six des sept stations Total de la société Atea : Heiri et Heitiare à Faa’a, Prince-Hinoi et Mamao à Papeete, Hamuta et Taaone à Pirae. La station Total de Papeava à Papeete ne s’est pas mise en grève. Jusqu’à présent, les négociations entre l’entreprise et le syndicat CSIP étaient en attente. Les deux parties se sont seulement affrontées au tribunal. Le juge des référés a ordonné le 14 septembre la levée de trois piquets de grève sur six jugés dangereux.