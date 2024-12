Revanui, le nouvel ATR 72-600 d’Air Tahiti, est arrivé au fenua

Air Tahiti a accueilli en début d’après midi un nouvel ATR 72-600, qui va remplacer un appareil en location. C’est le premier de la flotte d’Air Tahiti doté de la motorisation XT, plus économe en carburant.

Il est arrivé de Toulouse ce lundi vers 14 heures. Commandé en février dernier, cet ATR 72-600 est voué à remplacer un appareil similaire dont la location se termine au début de l’année 2025. C’est ainsi le 9e ATR de grande capacité – jusqu’à 78 places – dont Air Tahiti est propriétaire.

C’est aussi le premier ATR doté de la nouvelle motorisation XT, plus économe en carburant, et à la climatisation réputée plus efficace.

Quatre autres appareils identiques ont été commandés par la compagnie et seront livrés d’ici 2028, pour remplacer des appareils plus anciens. La politique de la compagnie, entamée par Manate Vivish et poursuivie par Édouard Wong Fat, est de remplacer ces avions avant que les coûts de maintenance ne deviennent trop élevés.

Le communiqué de presse d’Air Tahiti prend soin de remercier « chaleureusement » l’État pour son soutien à travers la défiscalisation nationale. La défiscalisation locale devrait également s’appliquer à cet appareil.

Ne reste plus qu’à habiller cet ATR sans livrée : cette opération est habituellement faite chez le constructeur, mais la compagnie indique qu’elle souhaite le mettre en exploitation avant la rentrée scolaire de janvier.

Avec communiqué