Revue de la FAPE : 40 initiatives pour protéger l’environnement

Quatrième édition de la revue de la FAPE : « Nos solutions pour un fenua durable ». La Fédération regroupe 55 associations, soit 2 000 adhérents, sur tous les archipels. Elle dénonce, interpelle, se constitue partie civile et informe la population, notamment à travers cette publication annuelle. Dans ce dernier numéro : 40 projets, initiatives, entreprises ou associations vertes, sont mis en avant.

De la valorisation des algues turbinaria ornata utilisées en agriculture, agro-alimentaire ou pharmacie, au lancement d’alerte de l’association Ciel Terre Mer, en passant par la préservation du jardin de corail de Taha’a, le projet Parata de la fondation Ma’o Mana, celui de jardin solidaire et partagé à Rangiroa, ou encore l’ébauche d’une petite forêt dans la cour du lycée Gauguin : la quatrième édition de la revue de la FAPE (Fédération des associations de protection de l’environnement – Te Ora Naho), Nos solutions pour un fenua durable, rassemble 40 solutions, entreprises, projets, initiatives, tous dédiés à la protection de l’environnement. Ils sont répartis en plusieurs chapitres : biodiversité, climat, éducation au développement durable et économie circulaire, et un annuaire permet d’avoir les contacts. Les lecteurs trouveront également de l’information institutionnelle sur ces sujets avec les objectifs de développement durable, le plan de transition alimentaire de la Polynésie française, la mobilité durable, le tourisme, la politique de l’eau et le plan climat. Bref, 146 pages qui permettent d’avoir beaucoup d’infos, et sans sombrer dans le défaitisme : « Le magazine annuel met en valeur de magnifiques projets démontrant que la société polynésienne peut évoluer vers son développement durable », estime Winiki Sage, le président de la FAPE.