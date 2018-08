Rififi sur l’électricité à Hereheretue

Si la cinquantaine d’habitants de l’atoll de Hereheretue est isolée du reste du monde, cela n’empêche pas les querelles familiales et politiques. La belle-sœur de la maire dénonce le fait que cette dernière utilise l’électricité de l’abri de survie pour satisfaire ses propres besoins. L’élue reconnaît mais affirme ne pas avoir les installations pour distribuer l’électricité à l’ensemble des familles de l’atoll.

La dernière mission gouvernementale aux Tuamotu a largement démontré l’isolement de l’atoll de Hereheretue. Le bateau ne touche l’atoll qu’une fois par mois, le débarcadère est vétuste et pas toujours accessible et les procédures administratives ne sont pas évidentes. L’électrification de l’atoll pose également problème. Lors de sa visite, le président Edouard Fritch a annoncé que des études doivent être réalisées dans les mois à venir et que la délégation pour le développement des communes (DDC) pourra financer à 80% un projet d’électrification.

Mais pour l’heure, le sujet « électrique » concerne le raccordement des panneaux solaires de l’abri de survie à certaines habitations du village triées sur le volet. En effet, Hereheretue fait partie d’un des premiers atolls de l’archipel des Tuamotu à avoir eu un abri de survie. Une structure financée par le Contrat de projet à hauteur de 105 millions Fcfp. Problème, Juanita Tuteirihia, habitante de Hereheretue, dénonce le fait que la maire, Mahia Tuteirihia, qui n’est autre que sa belle-sœur, se serve de sa fonction pour n’alimenter que son domicile et celui de sa famille en électricité.

La tavana de l’île affirme effectivement qu’elle s’est branchée sur le réseau de l’abri de survie, mais qu’elle a aussi branché d’autres habitants du village.

Les habitants doivent donc se résoudre à utiliser des groupes électrogènes. Une dépense conséquente dans les Tuamotu. Un fût de gasoil peut coûter jusqu’à 30 000 Fcfp et représente parfois la principale dépense d’un ménage. « On ne bénéficie ni de la détaxation ni de la péréquation », regrette la maire Mahia Tuteirihia.

Lors de sa visite, le président Edouard Fritch avait expliqué qu’il fallait que la commune signe une concession d’électricité pour bénéficier d’une détaxe sur le carburant pour l’ensemble des habitants, rappelant que pour « les utilisations individuelles, il n’y a pas de détaxe ».