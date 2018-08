Une semaine de travaux de nuit sur le Prince Hinoï

Le ministère de l’Equipement annonce une semaine de travaux nocturnes sur le boulevard du Prince Hinoï à Papeete. La circulation ne sera pas perturbée en journée, mais une modification de la circulation est annoncée entre 20 heures et 4 heures du matin jusqu’à vendredi.

Le ministère de l’Equipement a annoncé des travaux de rénovation de la signalisation horizontale (marquage routier) et de nettoyage de la chaussée et des accotements sur l’avenue du Prince Hinoï dans la commune de Papeete, entre les carrefours du Pacifique et de l’avenue du Régent Paraita. Des travaux qui s’étaleront du lundi 27 août et jusqu’au vendredi 31 août, de 20h à 4h du matin.

Dans le cadre de ces travaux, la circulation permanente sera modifiée et une signalisation temporaire sera mise en place et entretenue par la subdivision territoriale de Tahiti (STT) pendant toute la durée du chantier. « Une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers de la route pour suivre les indications qui seront imposées sur la signalisation temporaire du chantier », indique le ministère de l’Equipement.