344 deux roues contrôlés en une nuit

Fort de la nouvelle législation renforçant la lutte contre les « runs », policiers et gendarmes ont mené une opération coordonnée dans la nuit de samedi à dimanche sur les communes de Papeete et Pirae. Pas moins de 344 deux roues ont été contrôlés et 100 infractions ont été constatées.

Une opération coordonnée entre la Police et la Gendarmerie a été organisée dans la nuit de samedi à dimanche à Papeete et Pirae pour lutter contre les « runs ». Pas moins de 80 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour 344 deux roues contrôlés dans la même nuit.

Les forces de l’ordre ont relevé 100 infractions, 25 pour des échappements trop bruyants, 6 pour alcoolémie et 3 pour des stupéfiants. Dix véhicules ont été immobilisés et une procédure pour un « rodéo motorisé aggravée » a été engagée.

Rappelons que la législation sur les « runs » vient d’être renforcée. Parmi les nouvelles mesures, la confiscation du véhicule par le juge est une mesure complémentaire devenue « obligatoire ». Par ailleurs, les « runs » sont désormais passibles d’un an de prison et 1,8 millions de Fcfp d’amende ; deux ans de prison et 3,6 millions d’amende lorsqu’ils sont commis en réunion ; trois ans de prison et 5,3 millions d’amende quand ils sont commis sous l’usage de stupéfiants, d’alcool ou sans permis.