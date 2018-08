L’aller-retour Tahiti-Paris à 100 000 Fcfp : United Airlines écrase les prix

L’entrée agressive de United Airlines sur le marché polynésien est soulignée par Antony Fontan, d’Aviation Geeks Tahiti. Air France entre dans la guerre des prix et San Francisco devient la destination américaine la moins chère.

Antony Fontan, l’auteur de la page Facebook Aviation Geeks Tahiti, est à l’origine de cette trouvaille incroyable : un Tahiti-Paris pour 100 000 Fcfp, aller-retour en classe économique, pour les vacances de Noël du 11 décembre au 13 janvier, avec bagage en soute et repas. Ce nouvel effondrement des tarifs est provoqué par l’arrivée à Tahiti de United Airlines en fin d’année, combinée à l’entrée d’Air France dans la guerre des prix sur San Francisco.

Il faut être complet en précisant que le tarif déniché par Aviation Geeks est composé de deux réservations séparées sur deux compagnies différentes (United Airlines pour le tronçon Papeete-San Francisco et Air France pour le tronçon San Francisco-Paris) et comporte donc un risque de perte de billet en cas de retard sur le premier faisant louper le second.

De plus, il s’agit évidemment d’un tarif d’appel. Radio 1 a pu vérifier que ces tarifs étaient toujours disponibles vendredi matin, mais probablement plus pour longtemps. Le site de réservation d’Air France affichait vendredi matin « 6 places restantes » pour le tronçon Paris-San Francisco concerné.

En tout cas, United Airlines fait une entrée agressive pour attirer des clients, explique Antony Fontan.

San Francisco à moins de 50 000 Fcfp

Lundi 20 août, Aviation Geeks avait publié un comparatif des tarifs des vols au départ de Tahiti et à destination des États-Unis. Antony Fontan constatait que « ATN a revu fortement à la baisse ses tarifs vers LAX (en baisse de 20 000 francs) » et que « contrairement à ATN, Air France est entrée dans la guerre des prix avec French Bee et United vers San Francisco ».

Et en analysant le marché par destination, ce spécialiste constate que San Francisco est désormais « à coup sûr la destination la moins chère et la plus concurrentielle ».

Dans ce comparatif des tarifs en basse saison pour les USA, publié le 20 août sur Aviation Geeks, les billets les moins chers sont proposés pour San Francisco par French Bee (40 809 Fcfp sans bagage ni repas) et Air France (46 399 Fcfp avec bagage et repas).