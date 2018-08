Rony Tumahai hospitalisé et son pronostic vital engagé

Tahiti Nui télévision a annoncé samedi après-midi que le maire de Punaauia, Rony Tumahai, avait été hospitalisé et que son pronostic vital était engagé.

Le maire de Punaauia depuis 2008, Ronald dit « Rony » Tumahai, a été hospitalisé et se trouve actuellement dans le coma avec un « pronostic vital engagé », ont annoncé samedi après-midi nos confrères de TNTV. Le tavana de la deuxième plus grosse commune de Polynésie française et représentant Tapura à l’assemblée est âgé de 69 ans.