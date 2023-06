Roland-Garros : avec 23 Grands Chelems, Novak Djokovic entre dans l’histoire

Djokovic avait rejoint Nadal à 22 titres majeurs en janvier après son sacre à l’Open d’Australie. 20 ans après le début de sa carrière professionnelle, il prend donc le large dans ce classement qui pourrait ne pas être révisé avec de longues années, si ce n’est par de nouveaux titres que le Serbe veut aller chercher En plus de cet accomplissement historique, il va se réinstaller à la place de N.1 mondial lundi au détriment de l’Espagnol Carlos Alcaraz. Il y entamera une 388e semaine record.

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team! 👏🏻

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 11, 2023