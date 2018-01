Ronald Teariki, nouveau tavana délégué de Te’avaro

Près de trois mois après la disparition de Teriitepaiatua Maihi, Ronald Teariki a été élu vendredi nouveau tavana délégué de Te’avaro à Moorea. Le conseiller municipal a été élu avec 18 voix, contre 13 pour Heima Agnie. Une élection « difficile » affirme le tout nouveau tavana de la commune associée.

Il a fallu près de deux heures et une suspension de séance pour qu’enfin les élus de Moorea-Maiao se décident. D’abord, sur le seul point d’aller au bout de la démarche d’élection d’un nouveau tavana délégué de Te’avaro. Ensuite, sur le choix de deux candidat et l’élection en elle-même. En effet, depuis la disparition subite de Teriitepaiatua Maihi en octobre dernier, le conseil municipal ne s’était jamais retrouvé au complet. « Il y avait toujours des absents par-ci par-là », explique la première adjointe au maire, Manuela Nollemberger.

Le conseil municipal s’est transformé vendredi en thérapie de groupe pour savoir qui avait le plus de légitimité pour succéder au tavana défunt. Angélo Taputuarai, conseiller à Te’avaro depuis plus d’une vingtaine d’années, devait logiquement reprendre les rênes de la commune associée. Mais l’élu a confirmé qu’il renonçait à se présenter. Il a donc défendu la candidature de Heima Agnie. En face, Ronald Teariki a proposé sa candidature et c’est finalement lui qui a été élu. Le tout nouveau tavana délégué concédait après l’élection qu’il se sentait « un peu remué » par les évènements.

Ronald Teariki est présent depuis dix ans au sein du conseil municipal. C’est lui qui représentera Moorea au sein du Syndicat pour la promotion des communes (SPC). Première mesure prévue pour son mandat, le nouveau tavana de Te’avaro compte bien inaugurer l’école de sa commune avant la rentrée prochaine « comme tavana Pai l’a souhaité ».