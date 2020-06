Les papio de Outumaoro commenceront à accueillir les visiteurs dès ce soir à 17 heures. A Vaitupa, il faudra attendre le 26 juin. Après avoir un temps douté que les manèges puissent être montés cette année, et alors que beaucoup d’événements du Tiurai ont été annulés ou reportés, les forains le savent : « les gens attendent vraiment de pouvoir s’amuser ».

Sous les regards impatients de quelques ados du quartier, les ouvriers s’affairent aux derniers préparatifs, sur le site des papio d’Outumaoro. Les manèges devraient être lancés dès ce vendredi 12 juin, en fin d’après-midi. Alors, il s’agit de régler les derniers détails : on étale le gravier devant les auto-tamponneuses, on vérifie les structures métalliques sur les « avions », on teste les ampoules ou la sono au tir au fusil, on bichonne les animaux du carrousel… « On sera prêt à temps pour recevoir tout le monde » sourit James Frogier, le président de l’association des forains de Polynésie, qui occupe ce site de Punaauia.



La centaines de manèges et stands d’Outumaoro resteront ouverts tous les jours de 17 heures à minuit jusqu’à 2 heures du matin, les vendredi, samedi et veilles de jours fériés, jusqu’au 16 août. Les forains le savent : avec l’annulation des concours de danses du Heiva, de la plupart des épreuves de Tu’aro, et avec l’impossibilité d’ouvrir certains sites de papio, notamment à Mamao, « beaucoup de gens attendent vraiment de pouvoir s’amuser quelque part« . Le feu vert du gouvernement, était arrivé dès les début du déconfinement, voilà un mois. Et les forains ne se sont pas fait prier pour lancer la construction et les démarches administratives. Le certificat de conformité doit être attribué dans la journée de demain à Outumaoro. Pas question, ensuite que le risque sanitaire gâche la fête : « Le coronavirus, il n’est plus présent chez nous », rappelle James Frogier. Du gel hydroalcoolique devrait tout de même être disponible pour les adultes, et des messages de prévention seront développés entre les manèges. « On va essayer de faire pour le mieux », assure le président.

Un Tiurai « exceptionnel » à Vaitupa cette année

À quelques centaines de mètres de là, le site de Vaitupa est lui en plein chantier. Les papio de Faa’a devraient à leur tour allumer leurs néons le 26 juin. 35 manèges, soit 7 de plus que l’année dernière, seront alignées sur le terrain de Faa’a, où une cérémonie d’inauguration avec feu d’artifice dans la baie, sera organisée dans la soirée du samedi 27. Stéphane Philipponneau, président de l’association des forains de Faa’a promet « des nouveautés, et du jamais vu ».



La mairie avait d’abord montré une réticence à laisser les papio se réinstaller sur l’ensemble site de Vaitupa, destiné, à terme, à accueillir un grand parc paysager. Mais c’était surtout le risque sanitaire qui posait question dans le courant du mois de mai. « Le port du masque va être recommandé sur le site, du gel sera distribué, il y aura des affichages, et peut-être même des prises de température à l’entrée », détaille Stéphane Philipponneau. Autant de « mesures de précaution » qui ont fini de convaincre l’équipe d’Oscar Temaru. Les forains se disent donc « soulagés », d’autant que « beaucoup ont des investissements à rentabiliser » : pour les forains le Tiurai c’est « 80% du chiffre d’affaires de l’année », rappelle le président de l’association.