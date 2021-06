RSMA : un défi sportif tout autour de Tahiti pour soutenir les blessés de l’armée

À l’occasion de la Journée nationale des blessés de l’armée de Terre, le RSMA-PF organise un défi sportif tout autour de l’île, à pied, à vélo, ou à la rame. 274 kilomètres effectués en relais, auxquels participeront des centaines de militaires. L’occasion de soutenir les familles des blessés en opération.

Vous les croiserez peut être sur les routes de Tahiti d’ici vendredi : les militaires du RSMA et de l’armée de terre ce sont lancés ce matin dans un tour de l’île en relais qui va durer toute la semaine. Le parcours, qui va emmener les militaires, par petites équipes, jusqu’à Tautira, Teahupo’o ou dans la vallée de la Papenoo, s’étire sur 242 kilomètres qui seront effectués à pied, à vélo, en va’a ou en kayak. Ce matin, les premiers relayeurs, une trentaine au total, avaient même des charges à porter depuis la base du RSMA d’Arue jusqu’au col du Tahara’a.

Mais au-delà du défi sportif, il s’agit surtout célébrer la Journée nationale des blessés de l’Armée de Terre, qui en est à sa cinquième édition, et de récolter des fonds pour leur famille, au travers de sponsors notamment. « Il y a bien sûr la prise en charge par l’État, les régiments, mais cette collecte ça va offrir un petit plus, explique le chef de bataillon Pascal Cointard, officier supérieur adjoint du RSMA. Il y a par exemple des blessés qui veulent se mettre au sport et qui ont besoin de prothèses spécifiques, notamment pour les Jeux paralympiques, ou des fonds qui vont permettre aux enfants d’être près d’un parent qui est sur un lit d’hôpital militaire« . Quoiqu’il arrive cette semaine d’action, qui marque aussi le 60e anniversaire du service militaire adapté, est un message adressé aux blessés eux-mêmes : « Moralement c’est fort, on leur dit : on est là avec vous, les gars ».

Des blessés et des décès, l’armée en compte malheureusement tous les ans, et les Polynésiens ne font pas exception. Récemment, c’est la disparition du brigadier-chef Tanerii Mauri, mort avec deux de ses camarades dans l’opération Barkhane en fin d’année dernière, qui avait endeuillé le fenua. D’autres sont blessés, psychologiquement ou physiquement, en opération, lors d’entraînements ou de déplacements. Aussi, la cérémonie organisée ce matin à la base d’Arue, était un moment d’émotion pour certains. Comme pour le caporal-chef de première classe Alex Tite, blessé lors d’un attentat au Mali 2014, qui explique à quel point il est important d’informer la population sur le sacrifice de certains dans l’armée.

À noter que le tour de l’île s’arrêtera ce soir à la Papenoo, demain à Tautira, puis à Taravao mercredi, Paea jeudi, pour finir vendredi matin à Papeete. Une fin de parcours en présence d’autorités du Pays et de l’État qui est programmée à partir de 9h30 sur le parvis de la mairie.