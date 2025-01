Saint-Sylvestre : Éric Spitz aux côtés des services mobilisés

Le Haut-commissaire Éric Spitz et sa directrice de cabinet Emilia Havez – rejoints par le président du Pays ou ses représentants – ont visité et salué le travail des différents services mobilisés pour assurer la sécurité des habitants et des festivités.

Cette année sur la traditionnelle visite des services mobilisés pour la Saint-Sylvestre, le Haut-commissaire Eric Spitz et Emilia Havez sa directrice de cabinet ont été accompagnés par des représentants du Pays : le président Moetai Brotherson, le ministre Taivini Teai ou encore Anthony Peu se sont joints, à tour de rôle, aux différentes rencontres.

C’est par une visite à la caserne des pompiers de Punaauia que la tournée a commencé. Éric Spitz y a notamment découvert les drones récemment intégrés pour renforcer les capacités d’intervention. « Ils sont les seuls en Polynésie à disposer de drones hyper perfectionnés, capables de voler à 70 km/h, même en cas de vent », précise le Haut-commissaire. Il s’est ensuite rendu à l’aéroport pour saluer les efforts conjoints des équipes de la gendarmerie, des douanes et de la police aux frontières, qui sécurisent les flux touristiques et assurent les contrôles.

Au Centre hospitalier de Taaone, le Haut-commissaire a échangé avec les équipes médicales sur la hausse des accidents graves ces derniers mois. « On a tenu à insister sur le fait qu’au cours des cinq dernières semaines, il y a eu énormément de polytraumatisés à cause des accidents de la route. Comme je le dis toujours, pour un mort, on a quatre blessés graves, souvent des personnes qui restent handicapées à vie. » Éric Spitz a également visité le centre de traitement d’appels du SAMU et des sapeurs-pompiers, qui, à compter du 1er janvier, pourront « géolocaliser une personne perdue à Tahiti, dans la montagne, à 10 mètres près grâce à un téléphone portable. »

La visite au JRCC d’Arue, elle, lui a permis de saluer l’expertise de cette équipe spécialiste dans la gestion des interventions maritimes. « Ici, les distances sont immenses et les secours doivent être coordonnés avec une grande réactivité. Cela demande des moyens techniques importants et des équipes dévouées. » Le Haut-commissaire s’est également rendu au sein des locaux de la Direction territoriale de la Police nationale et de la gendarmerie nationale, où ont été présentés les dispositifs de prévention et d’intervention mis en place pour la Saint-Sylvestre. La tournée s’est achevée au Haut-commissariat, où Éric Spitz a rencontré les personnels d’astreinte.