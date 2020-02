Les « Conversations curieuses » reprennent le 5 mars. Ces rencontres, initiées par le créateur de TedX Papeete, visent à promouvoir le bien-être au travail et chez soi, en échangeant et en se mettant en situation. Le 5 mars, le thème choisi est « Et si on se racontait des histoires ? ».

C’est l’une des caractéristiques de l’humanité : elle s’est construite en se racontant et en transmettant des histoires. À quoi servent-elles ? Et que peuvent-elles apporter à nos sociétés modernes, que ce soit dans nos vies privées ou professionnelles ?

C’est le thème autour duquel Philippe Lemonnier convie tous ceux qui aiment réfléchir, apprendre et débattre, le 5 mars prochain. « On va parler d’art narratif, de storytelling, de l’importance des histoires pour notre vie personnelle et pour nos sociétés, » dit-il. Même si certaines se perdent, notre monde est structuré par les histoires auxquelles nous choisissons de croire.

Philippe Lemonnier ne fait pas partie de ceux qui pensent que nos sociétés modernes nous font perdre la capacité d’invention mais, dit-il, « on perd plutôt l’aptitude à écouter les histoires, et maintenant on est un peu enfermé chacun dans sa propre histoire et on a oublié que le sens premier de ces histoires c’est justement de les partager et de les construire ensemble. Mais il faut juste réapprendre à le faire d’une même voix et pas en cacophonie comme justement sur les réseaux sociaux.» Et puis, il faut construire les histoires de demain.

Les Conversations curieuses se poursuivront sur un rythme mensuel. Parmi les prochaines thématiques, l’économie circulaire, le management horizontal, ou encore comment vivre avec nos peurs au quotidien. Le 5 mars, Philippe Lemonnier présentera aussi l’évolution du concept, avec les « communautés curieuses, toujours en gardant le côté un peu fun et original. »

Si vous avez envie de vous remuer les méninges sur des sujets aussi variés qu’intéressants, rendez-vous jeudi 5 mars – jour férié certes, mais c’est un bon jour pour laisser libre cours à la réflexion, dit Philippe Lemonnier – au Cocoon Lounge au centre Vaima, de 18 à 21 heures. Le lien pour s’inscrire : https://bit.ly/2V0e94D