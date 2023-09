Salon du livre : deux ateliers pour travailler sa plume

Pour la 23e edition du salon du livre l’Association des éditeurs propose aux amoureux d’écriture un Workshop de 5 séances sur « Traduire l’anglais d’Océanie » avec Mireille Vignol et une Master classe « d’où écrit on ? la question du point de vue en écriture » avec Marin Ledun.

Accompagner les écrivains de demain. C’est ce que souhaite l’association des éditeurs de Tahiti et des îles qui innove à l’occasion de l’édition 2023 du salon du livre. En 2021, l’AETI lançait les résidences d’écriture destinées aux auteurs du fenua et d’Océanie, un dispositif qui offre aux auteurs un temps privilégié consacré à l’écriture d’un texte. Un programme qui connaît un vif succès au fenua. L’an dernier, cinq porteurs de projet ont même pu bénéficier d’un d’accompagnement à l’écriture avec l’autrice Ingrid Astier. L’association veut désormais soutenir les plumes émergentes. Elle a donc intégré deux ateliers uniques au prochain Salon du livre. Un Workshop, « Traduire l’anglais d’Océanie » avec Mireille Vignol, ancienne journaliste spécialisée dans l’Océanie et désormais traductrice littéraire. Elle proposera aussi durant le Salon cinq séances accessibles à cinq personnes qui seront sélectionnées en amont. Les Master classe « d’où écrit on ? la question du point de vue en écriture » avec Marin Ledun. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 octobre et les ateliers se tiendront entre le 19 et le 22 octobre. Les inscriptions sont ouvertes ! Rendez-vous sur le site www.lireenpolynesie.pf !