Génér’Action : deuxième édition ce mercredi

La première s’était déroulée à Moorea fin juillet. Demain, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, en partenariat avec la délégation pour la Prévention de la Délinquance de la Jeunesse (DPDJ), et la fédération Tahitienne de Football (FTF), organisent la 2e édition du projet de lutte contre la délinquance « Génér’Action », qui se tiendra au Parc Paofai, Papeete, à partir de 12h.

Deuxième édition pour «Génér’Action» ce mercredi, à partir de midi au parc Paofai. La première journée du genre s’était déroulée en deux phases, une première à Moorea en juillet avec comme discipline sportive phare : le MMA. 400 jeunes étaient présents selon un communiqué de la présidence et 75 d’entre eux se sont licenciés gratuitement au sein de la fédération polynésienne de lutte et disciplines associées. Puis la deuxième phase avait eu lieu une semaine plus tard, cette fois autour des Tu’aro Maohi, au stade John Teariki. 300 jeunes cette fois ont pu essayer les sports traditionnels et rencontrer les services et bénévoles. Car l’idée est de rassembler et initier autour d’une activité sportive mais également de faire de la prévention. Une grande soirée avait été organisée pour la finale du tournoi de MMA, commencé sur Moorea.

On recommence donc ce mercredi avec une nouvelle journée, cette fois autour du futsal avec l’organisation d’un tournoi. Les jeunes pourront également se renseigner sur les différentes aides qui sont à leur disposition, comme le Pass’Sport, qui permet aux jeunes de 6 à 18 ans de bénéficier d’une aide financière (15 000 francs maximum) pour s’inscrire à un club sportif, le certificat médical gratuit. Le Service de l’emploi (Sefi), le régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA-PF), la chambre de commerce et d’industrie des services et des métiers de Polynésie française (CCISM) ou des entreprises privées à la recherche de nouveaux talents seront également sur place pour accueillir et renseigner les participants. « Au-delà de l’enjeu sportif, la jeunesse a pu se mobiliser autour de valeurs citoyennes et renouer confiance avec les institutions publiques. Un soutien et un accompagnement particulier de ces jeunes leur sera proposé notamment en les encourageant à retrouver la voie de l’insertion sociale et professionnelle via le monde associatif », avait précisé le ministère de Nahema Temarii après la première édition.