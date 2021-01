Salon du tourisme : plus de 15 000 billets promotionnels en vente dès lundi

Privé de stands et de chapiteaux à Mamao, le Salon du Tourisme se fera uniquement à distance. Pour l’occasion, il a été avancé à ce lundi 25 janvier et durera jusqu’au 7 février. Air Tahiti, les pensions et les hôtels assurent qu’ils « joueront le jeu » : il s’agit de « remplir une basse saison qui s’annonce très difficile ».

L’épidémie de Covid avait déjà obligé le salon de septembre dernier à s’exporter sur la toile. Les résultats avaient été mitigés, certains prestataires réussissant à percer dans l’environnement numérique, quand d’autres n’avaient pas réussi à retrouver leurs chiffres habituels. Mais cette édition « @ distance » sera « différente », assure Jean-Marc Mocellin. Cette fois, « on avait anticipé les choses », explique le directeur de Tahiti Tourisme. Les promotions et visuels des exposants avaient été récoltés en amont et ces derniers n’ont qu’à « confirmer leur participation » au salon en ligne pour pouvoir y être représentés. D’autres acteurs pourraient s’ajouter (pour 15 000 à 17 000 francs de participation), et le GIE vise, au final, plus 200 hôtels, prestataires ou pensions présentes sur le site salondutourisme.pf la semaine prochaine. Un site qui a été réétudié pour faciliter le choix des clients et pour permettre une réservation et un paiement plus aisé :

Pas question de ruminer l’interdiction du salon physique donc, même si Tahiti Tourisme y a laissé au moins 10 millions de francs en frais d’annulation. L’idée est bien d’engranger des réservations pour éviter que tout un secteur ne boive la tasse. « Le mois de février a toujours été sensible parce qu’il répond aux besoins de la basse saison, qui s’étend jusqu’à avril, reprend Jean-Marc Mocellin. Mais cette édition sera particulièrement cruciale ».

Niveau de réservation « historiquement bas »

Malgré la réouverture des vols en juillet – « un choix courageux, qui a sauvé pas mal de structures », estiment les hôteliers – la clientèle locale a été vitale pour le secteur touristique, surtout en fin d’année. « Elle est toujours importante, mais cette fois elle est indispensable », note Christophe Guardia, coprésident du Conseil des professionnels de l’hôtellerie. Le rebond de la pandémie mondiale et le durcissement des règles de voyages dans le monde entier – dont celle des États-Unis la semaine prochaine – font craindre une chute des arrivées extérieures. « Le mois de janvier va être en demi-teinte parce qu’on a eu la chance d’avoir deux semaines de vacances scolaires en Polynésie, reprend le directeur du Tahiti by Pearl Resorts. Mais en février et mars, les chiffres sont historiquement bas, avec un petit redémarrage timide en avril et peu de visibilité par la suite ».

Remplir les carnets de réservations, voilà donc l’objectif. Pour cela, le Salon du Tourisme garde la même recette : des promotions taillées sur-mesure par chaque prestataire, et doublées de réductions sur les vols vers les îles. « On a appelé tous nos adhérents à participer et à jouer le jeu, explique Mélinda Bodin, de l’Association du tourisme authentique, qui regroupe plus de 200 pensions et établissements familiaux. Et on sait qu’on peut compter sur Air Tahiti pour faire sa part ».

15 000 à 17 000 billets promotionnels

Pour la compagnie, effectivement, pas question que cette édition numérique se fasse au rabais. « On a simplement répliqué ce qu’on fait en présentiel », explique Moearii Darius, cheffe du service marketing d’Air Tahiti. Un site spécifique a été mis en place pour effectuer les premières réservations. Les prix classiques et les prix « package » (de l’ordre de – 50% avec des nuitées dans une pension, et -45% pour un hôtel ou une croisière), sont alors affichés. Le tarif n’est définitivement validé qu’après réservation, sur le site du Salon du Tourisme, de l’hébergement correspondant, et fourniture du justificatif à Air Tahiti. « Ce fonctionnement n’aurait pas été possible sans notre nouvelle plateforme de réservation », reprend la responsable qui rappelle que les réservations peuvent aussi se faire par téléphone au 40.86.42.42. La compagnie s’est dotée d’une trentaine de commerciaux supplémentaires – dont certains de ses agents mobilisés directement dans les îles – pour faire face à la demande. Y’en aura-t-il pour tout le monde ? Moearii Darius se dit confiante : « Nous avons de l’ordre de 15 000 à 17 000 places disponibles à la vente pour ce salon, toutes sur la période allant du 11 février au 30 avril ».

Le Salon du Tourisme sera ouvert à partir du 25 janvier, 8 heures, sur le site salondutourisme.pf et sur le site airtahiti.pf.