Samedi, le RSMA rouvre ses portes au public

Le RSMA attend entre 2 500 et 3 000 personnes pour une journée portes ouvertes, samedi. Le camp d’Arue prendra des allures de kermesse, avec de nombreux stands informatifs, mais aussi ludiques, des activités et des animations pour les 18 – 25 ans. Un évènement qui n’avait pas eu lieu depuis 2019.

« Soyons fiers du SMA en Polynésie », lance le lieutenant-colonel Aurélien, commandant en second du régiment du service militaire adapté en Polynésie, ses 91% d’insertion à la sortie à l’appui. Samedi, le régiment organise ses portes ouvertes de 8 heures à 16 heures sur le camp d’Arue. Un évènement qui n’avait pas eu lieu depuis 2019, « en raison de la Covid » justifie le gradé.

Entre 2 500 et 3 000 personnes sont attendues sur le site, avec de nombreux stands ludiques et informatifs et de nombreuses activités et animations. « Le but est de faire découvrir l’environnement du régiment, et le panel des formations dispensées sur nos quatre sites que sont Arue, Hiva Oa, Tubuai et Hao », rappelle le lieutenant-colonel.

Actuellement, 600 jeunes garnissent les rangs du SMA local, qui « en forme environ 800 par an, dont 620 volontaires stagiaires et 190 volontaires techniciens », ces derniers étant de jeunes diplômés ayant signé un contrat d’un an renouvelable. Public cible : les 18-25 ans, « soit en décrochage scolaire, soit en recherche d’emploi ». Samedi, les jeunes intéressés mais aussi leurs parents pourront échanger « aussi bien avec les formateurs qu’avec les stagiaires ».

Parmi les formations les plus demandées, « le domaine du bâtiment marche bien », souligne le lieutenant-colonel Aurélien. « Il y a aussi la nouvelle filière écolodge à Hao ou l’aide à la personne », même si « tous les corps de métiers sont attractifs ».