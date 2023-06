Sandra Shan Sei Fan reprend la direction du budget

Sandra Shan Sei Fan est nommée au poste de directrice du budget, qu’elle avait déjà occupé de 2008 à 2016.

Sandra Shan Sei Fan reprend son ancien poste lundi 12 juin, indique l’arrêté de nomination du 7 juin. Elle remplace Damien Guterriez Saucedo qui avait lui-même succédé à Marie-Laure Denis lorsqu celle-ci avait intégré le cabinet d’Édouard Fritch en février 2022.

Sandra Shan Sei Fan, titulaire d’une licence en droit de l’UPF, d’une maîtrise en droit des affaires et fiscalité des entreprises de l’Université Aix-Marseille, et diplômée de l’École nationale des finances publiques, avait intégré la direction du budget en 2006, en prenant la tête en 2008. C’est Nuihau Laurey, alors vice-président en charge du Budget et des finances, qui l’avait remplacée en 2016 par Marie-Laure Denis. Après trois ans en tant que responsable administrative et financière de la Maison de la culture, Sandra Shan Sei Fan a été conseiller technique en charge des finances de 2019 à 2020 auprès de Teva Rohfritsch. Depuis 2020, elle était secrétaire générale de Grand travaux de Polynésie (G2P).

À noter que Sandra Shan Sei Fan était sur la liste Ia Ora te Nunaa menée par Teva Rohfritsch aux dernières élections territoriales.