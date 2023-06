Taivini Teai à Fidji pour renforcer la coopération sur la santé publique et la recherche

Le ministre du Secteur primaire en déplacement à Fidji du 3 au 7 juin pour le lancement du programme Fiji Share, auquel la Polynésie apporte des transferts d’expertise et de technologie.

Il était accompagné du Dr Lormeau, de l’Institut Louis Malardé. L’ILM travaille depuis plusieurs années en collaboration étroite avec le centre fidjien pour le contrôle des maladies transmissibles (Fiji Centre for Communicable Diseases Control). Le programme Fiji Share sur la « surveillance des arbovirus à risque épidémique pour le Pacifique » a pour objectif de renforcer la coopération bilatérale entre la Polynésie française et Fidji dans les domaines de la santé publique et de la recherche, par du transfert d’expertise et de technologie.

Il prévoit de former le personnel fidjien aux techniques d’analyses moléculaires et sérologiques pour le diagnostic des infections à arbovirus, de renforcer le rôle de Fidji dans la surveillance régionale des arboviroses en lui donnant la capacité de répondre aux sollicitations des autres Etats insulaires du Pacifique pour la réalisation d’analyses spécialisées (notamment celles réalisées par l’ILM), et de former le personnel du Fiji CCDC à la coordination de programmes de recherche opérationnelle.

Le lancement a été co-présidé par le ministre fidjien de la Santé, Dr Atonio Lalabalavu et Dr Taivini Teai pour la Polynésie française. L’ambassadeur de France aux Fidji, François-Xavier Léger, était également présent.

Le projet est divisé en quatre phases sur 3 ans avec un coût total de 1 230 641 €. La Polynésie française, au nom de l’ILM, a contribué à hauteur de 474 953 € au projet, tandis que l’Agence française de développement (AFD) contribue à hauteur de 685 800 € et Fiji à travers son ministère de la santé à hauteur de 69 888 €.

L’ équipe de l’ILM restera sur place une quinzaine de journées pour le démarrage opérationnel des travaux. Cette coopération devrait être étendue à d’autres Etats du Pacifique, toujours sous la houlette de l’Institut Louis Malardé.

Avec communiqué