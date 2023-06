Une journée pour se débarrasser des encombrants à Pirae

L’opération « Je débarrasse mon quartier » se tient demain à Pirae : la population est invitée à un grand ménage de tiurai en triant préalablement ses déchets encombrants et électroniques et en les apportant à l’un des 6 points de collecte mis à sa disposition. Une opération mise en place par l’Office des sports de la commune : une quarantaine de sportifs se mobilisent pour inciter la jeunesse à s’engager dans des actions environnementales.

Le principe est simple : on trie préalablement et on dépose ses déchets appelés encombrants sur six sites ouverts à la population de Pirae simultanément ce samedi 10 juin 2023 de 8h00 à 15h00.

Ces sites matérialisés, installés pour une journée à des emplacements stratégiques de façon à couvrir toutes les zones de la commune, doivent permettre à la population de se débarrasser du maximum d’encombrants et de déchets électroniques « pouvant rapidement devenir volumineux et ne devant absolument pas finir dans nos rivières puis en définitive dans nos lagons et sur nos routes… »

Cette collecte exceptionnelle des encombrants en dehors du calendrier habituel prévu une fois par mois par la ville est à l’initiative de l’Office des Sport de Pirae (OSP) qui reçoit le soutien de la commune et de ses partenaires que sont TSP et Fenua Ma. Une quarantaine de sportifs bénévoles, membres de clubs ou associations sportives de Pirae, des bénévoles des comités de gestion des quartiers de la ville se solidarisent ainsi à cette cause noble en faveur de notre environnement au fenua. Une façon de marquer les Journées mondiales de l’environnement (5 juin) et de l’Océan (8 juin) avec pour principal objectif d’inciter la jeunesse sportive à s’engager dans des actions environnementales et de contribuer à l’amélioration du cadre de vie de Pirae.

Avec communiqué