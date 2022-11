Sécurité routière : 65 infractions en 3 heures sur Tahiti et Moorea

Les forces de l’ordre se sont mobilisées ce weekend encore sur Tahiti et Moorea. Plus de 40 officiers de gendarmerie et policiers municipaux ont procédé à 386 contrôles, révélant ainsi 65 infractions.

Une nouvelle opération coup de poing des forces de l’ordre a eu lieu samedi, en fin de journée. Face à la recrudescence des accidents de la route et au nombre élevé de morts cette année, la gendarmerie met en place de plus en plus de contrôles de sécurité routière. Samedi en début de soirée, entre 17 et 20h, 43 officiers de gendarmerie et agents de police municipale ont été mobilisés sur Tahiti et Moorea. Un contrôle renforcé avec un barrage a été installé sur la commune de Papara avec 26 infractions constatées alors qu’il y a quelques semaines une mère et son nouveau-né perdait la vie sur cette route. Au total, 386 contrôles ont été effectués et 65 infractions ont été relevées. Parmi celles-ci, 2 conduites sous l’empire d’un état alcoolique, mais aussi 4 sous stupéfiants. L’une d’entre elles a même amené les gendarmes à une perquisition à domicile entrainant la découverte de 40 pieds de cannabis. Les représentants de la loi dénombrent aussi 2 défaut de permis, 6 défauts d’assurance et 2 excès de vitesse. Des comportements à risques, qualifiés de « criminels » par le lieutenant-colonel Godefroy, commandant de la compagnie de gendarmerie des Îles du Vent. « Les gens ne comprennent toujours pas, donc on est obligé de sévir sur le bord de la route, constate le commandant. Quand on a bu, on ne prend pas le volant. »

Les dispositifs du genre sont appelés à être réitérés jusqu’à la fin de l’année, mais aussi en 2023, tant que les chiffres des morts et des blessés sur la route continueront de s’affoler.