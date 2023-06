Sécurité routière : toujours autant de succès pour l’opération HPRR

L’édition 2023 de l’opération « Halte à la prise de risques sur les routes » s’est terminée samedi à l’université de Polynésie-française. Cette année près d’un millier de jeunes ont été sensibilisés et une trentaine de formations au permis de conduire ont été remportées.

Opération « Halte à la prise de risques » réussie. Deux cents futurs conducteurs ont assisté ce samedi à la dernière journée de sensibilisation aux dangers de la route proposée par la gendarmerie nationale. Depuis 2005, plusieurs centaines de jeunes âgés de 17 à 25 ans bénéficient chaque année de ces journées de prévention. Les jeunes sont ainsi sensibilisés sur les comportements à adopter sur la route, mais aussi sur les équipements de sécurité à avoir. Ils sont informés sur les assurances et prennent aussi connaissance des statistiques des accidents de la route. Ils sont informés sur les assurances et prennent aussi connaissance des statistiques des accidents de la route. Pour la gendarmerie, ce travail est primordial, l’objectif étant de leur faire prendre les bons réflexes. »La route est un espace de partage où chacun doit trouver sa place. Elle a aussi ses règles et des principes à respecter », insiste Daniel Christmann, officier adjoint sécurité routière au COMGEND

Au total, depuis janvier prés d’un millier de futurs conducteurs ont participé aux sessions organisées entre Tahiti et Moorea. Et s’ils sont si nombreux chaque année, c’est qu’à chaque fois, des formations au permis de conduire sont mises en jeu. Une opportunité motivante pour ces jeunes qui avouent que cette formation laisse forcément des traces. « Ça force à avoir un certain comportement », assure Raireva, 18ans.

Pour rappel, cette année, entre le 1er janvier et le 12 avril 2023, 40 accidents et 11 décès sont à déplorer sur les routes du fenua.