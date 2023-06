Heinarei Tama : « Je veux être une miss nature, simple et humble »

Heinarei Tama en bref… Titre : Miss Heiva Arue 2023

Profession : étudiante en deuxième année de BTS aux Services informatiques aux organisations

Âge : 20 ans

Taille : 1m67

Langues parlées : le français

Devise ? « Intègre tu es, intègre tu resteras »

Une qualité ? Celui de demeurer humble malgré les honneurs.

Un défaut ? La gourmandise, j’adore goûter à tout

Une manie ? J’aime beaucoup chanter en dépit des fausses notes, la musique me garde de bonne humeur.

Tes goûts musicaux ? En général j’aime la musique et chanter, j’aime beaucoup la musique faite par nos artistes locaux comme Teiva LC, SISSASUE, Nohorai, etc.

Un art ? Pour moi, le ‘Ori Tahiti est un art, elle permet d’exprimer nos pensées, nos émotions, nos histoires et nos légendes et de les transmettre autour de nous.

Une fleur ? Le Ylang-ylang, une fleur qui dégage un parfum sublime que j’apprécie vraiment.

Un plat ? J’adore cuisiner, ça fait partie de mes passions. J’aime préparer des plats pour ma famille en particulier le sashimi, une recette simple, rapide et particulièrement bonne.

Un film culte ? « Avatar 2 : la voie de l’eau » m’a beaucoup impressionnée au niveau du graphisme, de la technicité. Une histoire incroyable, qui en même temps porte un message fort pour la faune subaquatique

Une série ? Je n’ai pas d’émission préférée, mais à l’heure actuelle, je regarde « Grey’s Anatomy » et je trouve cela intéressant.

Un animal totem ? L’oiseau, un en particulier portant le nom de « TANU TANE ». Cet oiseau avait un rôle important dans la culture polynésienne, il était symbole d’amour et de fidélité.

Un crush célèbre ? Je n’ai aucun coup de foudre pour aucune célébrité.

Le truc que tout le monde adore et que tu détestes ? Le fafaru, je me fis souvent à mon odorat, et le fafaru est bien connu pour son odeur plutôt marquante.

Ton produit local indispensable ? Mon monoï, un élément incontournable lorsque je vais à la plage mais aussi lorsque je danse.