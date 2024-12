Séisme au Vanuatu : quels moyens la France a-t-elle déployé ?

Dix jours après le séisme qui a tué 12 personnes au Vanuatu, l’État tire le bilan de l’action des moyens mobilisés par la France dans l’archipel pour apporter de l’aide d’urgence à la population et rapatrier les ressortissants français et européens bloqués sur place. Le point avec notre partenaire, Les Nouvelles calédoniennes.

Quels moyens humains et aériens déployés ?

Au départ de la base aérienne de La Tontouta, les Forces armées de Nouvelle-Calédonie (Fanc) ont mis à profit leur vecteur aérien pour assurer le transport de fret logistique et sanitaire, de personnel médical et diplomatique ainsi que pour rapatrier les ressortissants français et européens.

Ces actions ont été réalisées avec le concours de 3 pompiers militaires qui sont venus en appui du déblaiement des routes, des opérations de recherche de personnes sinistrées et de distribution de l’aide humanitaire.

Au total, 14 rotations de l’avion Casa ont pu être réalisées. Par ailleurs, deux survols des zones sinistrées ont été opérés par des avions Gardian en capacité de fournir une imagerie précise des dommages causés par le séisme sur les différentes îles. « Ces clichés ont permis aux autorités locales de consolider le diagnostic sur le bilan matériel du séisme », précise le haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie, par voie de communiqué. 31 experts militaires compétents pour sécuriser les bâtiments et réparer les infrastructures critiques telles que les services publics de télécommunication ou l’aéroport de Port-Vila ont également été envoyés sur zone. « Grâce à leur action, la tour de contrôle de l’aéroport a ainsi pu être remise en état et rendue opérationnelle », poursuit l’État.

Combien de personnes rapatriées en urgence ?

À ce jour, 221 personnes ont pu être rapatriées sur le territoire français parmi lesquelles 211 citoyens français et 10 citoyens européens. Parmi eux, 62 mineurs, 11 personnes âgées de plus de 75 ans et une femme enceinte. À noter que dans ce groupe, 20 jeunes calédoniens étaient en vacances au Vanuatu.

Combien de personnes aidées ?

Selon le haussariat, plusieurs milliers de Vanuatais ont ainsi pu directement bénéficier d’un accès à l’eau (grâce à la mise en place de 2 unités de traitement d’eau, d’un don de 400 jerrycans pliables et la distribution d’eau potable par camion-citerne) ; à un hébergement temporaire (don de 300 kits constitués de matériel de campement et de 300 lampes solaires ainsi que de produits hygiéniques) ou encore à l’alimentation (don de kits pour permettre de cuisiner, fourniture de 4 tonnes de riz à titre gracieux par la société de Saint Vincent et envoi de 1 750 « rations de combat » pour le personnel de l’ambassade et les ressortissants rapatriés en zone d’attente).

Au total, 4 250 personnes ont pu bénéficier d’un accès à l’eau et 1 500 personnes (300 familles) ont été destinataires de dons d’urgence.