Sénatoriales : Jacky Bryant veut faire du vert la couleur du 21e siècle

Heuira Les Verts a présenté ce samedi matin ses candidats pour les élections sénatoriales qui se tiendront le 27 septembre. Sans surprise, Jacky Bryant se porte candidat et aura comme suppléante Mélodie Teariki, quant à Raïssa Bruneau, l’autre candidate, c’est Maxime Hauata qui la suppléera.

Drôle d’endroit qu’a choisi Jacky Bryant pour tenir une conférence de presse. Le long de la quatre voies qui borde le camp d’Arue. « C’est un choix de lieu pas anodin » se justifie-t-il, et pour cause, la prise en charge par l’État du désamiantage et du déplombage des anciens bâtiments militaires est l’un des sujets qu’il compte bien défendre devant le Sénat. « C’est notre priorité », du moins, s’il est élu. « Nous sommes deux élus au conseil municipal de Arue, donc on aura au moins deux voix » dit-il en souriant.

Pour cet écologiste de la première heure, « en l’état actuel, les terrains militaires cédés par l’État ne peuvent pas être exploités. Tous les bâtiments qui s’y trouvent sont amiantés ou recouverts de peinture au plomb et l’État a refilé cela aux communes dans cet état. C’est une impolitesse. » Selon lui, il faut compter près d’un milliard de Fcfp pour mener à bien les opérations de désamiantage et à l’heure actuelle, « ces espaces ne peuvent être exploités. Les communes qui ont bénéficié de ce transfert de l’État sont confrontées à l’impossibilité de redynamiser l’activité économique. (…) On ne peut pas demander aux communes de porter à elles seules les opérations de désamiantage. »

Et s’il est élu il compte bien rendre compte de la situation de ces communes devant le Sénat. « Cette situation est un non-sens. On se retrouve avec un cadeau que l’on est dans l’impossibilité de développer. »

« Comment a-t-on pu opérer un transfert de tels bâtiment sans énoncer clairement quels étaient les risques financiers ? D’autant que certains sont déjà loués », s’interroge Jacky Bryant qui estime qu’il y a une réflexion par rapport au rôle du Sénat. « Il faut travailler sur ce texte de loi pour l’étendre à des bâtiments qui ont été propriétés de l’État. »

Ne reste plus qu’à convaincre les grands électeurs, à savoir, les maires, les conseillers municipaux et les députés, de voter « vert », ce qui est loin d’être gagné, car leur vote découle plus, dit Jacky Bryant, d’une logique partisane que du bien-être général. « Une élection ça sert à convaincre, à expliquer que les projets que nous portons peuvent dépasser les clivages. »

L’autre objectif affiché est de faire du vert, « la couleur du 21e siècle », car les évènements de ces derniers mois renforcent « plus que jamais nos convictions. (…) Et les sénatoriales représentent une opportunité pour faire avancer nos idées. » Le moment ou jamais, d’autant que l’écologie a en ce moment le vent en poupe. En cas de victoire aux sénatoriales, Jackie Bryant déclare qu’ils siégeront dans le groupe Europe Écologie les Verts (ELLV).