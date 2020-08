Covid-19 : 444 cas positifs en Polynésie

Un total de 444 cas a été confirmé ce samedi par la Direction de la santé sur son site internet. Soit 24 cas de plus que vendredi.

La direction de la Santé a fait état ce samedi de 444 cas de covid-19, soit 24 de plus que vendredi, sans apporter plus de précisions, si ce n’est que d’autres investigations sont en cours. Vendredi, le bilan faisait état de 420 cas positifs dont 169 sortis d’isolement et considérés comme guéris. Dix personnes étaient toujours hospitalisées au CHPF, dont deux en service de réanimation.