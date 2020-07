Sénatoriales : Nuihau Laurey soutenu par Gaston Flosse, mais encore indécis, dit-il

Mercredi dernier, le bureau du Tahoeraa a entériné le soutien du parti orange à deux candidats aux sénatoriales : Sylviane Terooatea, représentante orange à l’assemblée de la Polynésie, et… Nuihau Laurey, qui affirme ne pas encore avoir pris de décision.

Nuihau Laurey affirme qu’il n’a pas encore décidé de se présenter aux élections sénatoriales, mais il bénéficie déjà du soutien du Tahoeraa. Mercredi dernier, Gaston Flosse a annoncé aux membres du bureau politique que le parti orange soutiendrait deux candidats le 25 septembre prochain : Sylviane Terooatea et Nuihau Laurey, sénateur sortant, élu en 2015 sous l’étiquette Tapura après l’annulation de l’élection des Tahoeraa Teura Iriti et Vincent Dubois.

Un soutien, mais pas d’étiquette orange car il n’est pas question de reprendre sa carte au Tahoeraa, assure Nuihau Laurey : « Dans la discussion qu’on a eue avec Gaston, il n’est pas question que je réintègre le Tahoeraa. Lui-même l’a bien dit, ce sont deux sujets bien différents. » Soutiendrait-il à Paris le statut de « pays associé » qui hante les rêves de Gaston Flosse ? « C’est un sujet intéressant, dit-il, mais la politique c’est aussi une histoire de contexte. La question est pertinente, mais elle le sera d’autant plus dans le contexte post 4 octobre (après le 2e référendum en Nouvelle-Calédonie, ndlr) quelque soit le résultat d’ailleurs. Mais la possibilité de demander à la population de se prononcer concrètement, dans 10 ans ou dans 20 ans, pour moi ce n’est pas un sujet tabou.»

Pas tabou, et qui intéresse visiblement le sénateur. « On est tous conscients qu’il faut aller chercher les grands électeurs sur un projet, dit Nuihau Laurey. En tant que sénateur, j’ai vécu pendant ces 5 années la limite de l’exercice dans ce statut, c’est-à-dire qu’on est noyé avec les autres collectivités d’Outre-mer, donc avec des enveloppes budgétaires qui sont définies pour l’ensemble, au sein desquelles Bercy fait ses arbitrages, alors que les logiques de développement ne sont pas du tout les mêmes, et puis ça ne donne aucune visibilité à long terme, et donc ça déresponsabilise les gouvernements des collectivités. »

Et le soutien du Tavini ?

Nuihau Laurey est fort en maths, et voit bien que la majorité présidentielle surveille les nouveaux tavana comme le lait sur le feu – d’autant que le renouvellement du Syndicat pour la promotion des communes est prévue pour début août. Et il en profite pour tacler Édouard Fritch, l’accusant de perpétuer un système anti-démocratique.

Nuihau Laurey ne donne pas de date à laquelle il prendra publiquement sa décision, se contentant de dire que « la date limite de dépôt des candidatures, c’est le 3 septembre. »

Clairement, les grands électeurs orange ne seront pas assez nombreux pour porter Nuihau Laurey ou Sylviane Terooatea jusqu’au Sénat. Il serait question que le Tavini, comme aux municipales, vienne renforcer les soutiens aux deux candidats adoubés par Gaston Flosse. Le Tavini tient demain un conseil fédéral où le sujet pourrait être évoqué.

Quant à savoir qui seront les candidats du Tapura, Lana Tetuanui a clairement dit qu’elle souhaitait se présenter à nouveau. Pour l’autre siège sénatorial, le nom le plus souvent entendu est celui de Teva Rohfritsch, suivi de Jean-Christophe Bouissou et René Temeharo.