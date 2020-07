Dépistage gratuit du diabète ce weekend à Super U Tamanu

L’Association des diabétiques et obèses de Polynésie française (ADOPF) poursuit son action de prévention. Elle sera présente samedi et dimanche au Super U Tamanu de Punaauia pour un dépistage gratuit du diabète.

L’ADOPF s’installe tout le weekend au Super U Tamanu de Punaauia, avec le soutien du Rotary Club de Papeete, pour proposer des dépistages gratuits du diabète, et des conseils d’hygiène de vie. Rendez-vous samedi entre 7 heures et 16 heures, et dimanche de 7 heures à midi pour évaluer votre état de santé et mieux prévenir les problèmes liés au diabète, à l’hypertension artérielle et à l’obésité.